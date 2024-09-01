Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
6
Родионов
5
Ковель
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
2-3-2-1-2
26
Шпаковский
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
9
Сенько
8
Алии
8
Алии
9
Сенько
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
11
Мельников
9
Сычев
9
Сычев
11
Мельников
18
Буньон
17
Тишуров
17
Тишуров
18
Буньон
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Слуцка», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»