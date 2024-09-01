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  • «Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:20
Ислочь
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Слуцк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
4-1-2-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
6
Родионов
5
Ковель
99
Юдчиц
22
Булмага
77
Кравченко
9
Сенько
6
Гоманов
7
Ровдо
9
Шестюк
2-3-2-1-2
26
Шпаковский
12
Былинкин
20
Мартьянов
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
9
Сенько
8
Алии
8
Алии
9
Сенько
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
11
Мельников
9
Сычев
9
Сычев
11
Мельников
18
Буньон
17
Тишуров
17
Тишуров
18
Буньон
Остались в запасе
Ислочь
Слуцк
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Ислочь - Слуцк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Слуцка», 20-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Слуцк»

«Ислочь» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Слуцк Ислочь
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