Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

1 сентября 2024, 14:20
Динамо К
01.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЛНЗ
22' А. Ярмоленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-3
22
Путря
4
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
22
Момо
22
99
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
21
Супряга
21
Супряга
19
Ванат
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
9
Наумец
9
Наумец
4
16
Олейник
16
Олейник
4
11
Пасич
19
Халаила
19
Халаила
11
Пасич
Остались в запасе
Динамо К
ЛНЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Динамо К - ЛНЗ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «ЛНЗ», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «ЛНЗ»

«Динамо» Киев – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Динамо К
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+