01.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
8
Пихаленок
15
Рубчинский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
4-1-3-3
22
Путря
4
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
18
Тилль
11
Пасич
22
Момо
22
99
6
Бражко
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Бражко
15
Рубчинский
29
Буяльский
29
Буяльский
15
Рубчинский
7
Ярмоленко
45
Брагару
45
Брагару
7
Ярмоленко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
21
Супряга
21
Супряга
19
Ванат
18
Тилль
18
Бойко
18
Бойко
18
Тилль
9
Наумец
9
Наумец
4
16
Олейник
16
Олейник
4
11
Пасич
19
Халаила
19
Халаила
11
Пасич
Остались в запасе
Динамо К
ЛНЗ
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Динамо К - ЛНЗ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «ЛНЗ», 5-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»