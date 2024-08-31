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  • «Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

31 августа 2024, 16:50
Арсенал
31.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
61' А. Хабибов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
14
Малик Одейинка
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
53
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
6
Печенкин
22
Семенчук
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
22
Цараев
18
Попов
14
Одейинка
4-1-1-2-2
98
Имамов
53
Журавлев
50
Быков
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
Хабибов
24
Коротков
24
Коротков
Хабибов
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
10
Гелоян
9
Липовой
9
Липовой
10
Гелоян
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
92
Емельянов
46
Першин
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Симонян
10
Гаджимурадов
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «СКА-Хабаровск», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «СКА-Хабаровск»

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига СКА-Хабаровск Арсенал
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