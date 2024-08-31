31.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 8 тур
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
6
Печенкин
22
Семенчук
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
10
Гелоян
22
Цараев
18
Попов
14
Одейинка
4-1-1-2-2
98
Имамов
53
Журавлев
50
Быков
17
Покидышев
91
Носков
46
Першин
40
Бавин
10
Гаджимурадов
10
Симонян
10
Гонгадзе
10
Алиев
Хабибов
24
Коротков
24
Коротков
Хабибов
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
22
Цараев
21
Раздорских
21
Раздорских
22
Цараев
10
Гелоян
9
Липовой
9
Липовой
10
Гелоян
14
Одейинка
90
Турищев
90
Турищев
14
Одейинка
91
Носков
16
Поярков
16
Поярков
91
Носков
46
Першин
92
Емельянов
92
Емельянов
46
Першин
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Симонян
10
Гаджимурадов
90
Кутовой
90
Кутовой
10
Гаджимурадов
Остались в запасе
Арсенал
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
78
Даниил Мельников
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
86
Кирилл Ершов
ЛЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Арсенал - СКА-Хабаровск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «СКА-Хабаровск», 8-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»