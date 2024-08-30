30.08.2024, пятница, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Динамо-Брест
3-4-2-1
16
Козакевич
15
Касараб
33
Рахманов
87
23
Лях
7
Свирепа
4
Оладойе
89
21
Ковалевич
62
Гордейчук
11
Барковский
3-2-1-3-1
1
Козлов
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
6
Кузнецов
10
Сазончик
58
99
Ада
13
Полоз
17
Котляров
31
Соловей
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
21
Ковалевич
15
Орешкевич
15
Орешкевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
58
9
Батищев
9
Батищев
58
13
Полоз
8
Бондаренко
8
Бондаренко
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
49
Джигеро
99
Ада
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо-Брест» против «Славии-Мозырь», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»