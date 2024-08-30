Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо-Брест» против «Славии-Мозырь», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»