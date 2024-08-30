Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 17:35
Динамо-Брест
30.08.2024, пятница, 18:45
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
10' В. Лях 45' В. Лях 53' А. Свирепа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
89
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
87
S. Essono
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
90
Иван Грудько
ЦФ
3-4-2-1
16
Козакевич
15
Касараб
33
Рахманов
87
23
Лях
7
Свирепа
4
Оладойе
89
21
Ковалевич
62
Гордейчук
11
Барковский
3-2-1-3-1
1
Козлов
31
Залеский
25
Широбоков
12
Иванов
6
Кузнецов
10
Сазончик
58
99
Ада
13
Полоз
17
Котляров
31
Соловей
15
Касараб
24
Вакулич
24
Вакулич
15
Касараб
4
Оладойе
23
Олехнович
23
Олехнович
4
Оладойе
21
Ковалевич
15
Орешкевич
15
Орешкевич
21
Ковалевич
62
Гордейчук
22
Черняк
22
Черняк
62
Гордейчук
58
9
Батищев
9
Батищев
58
13
Полоз
8
Бондаренко
8
Бондаренко
13
Полоз
99
Ада
49
Джигеро
49
Джигеро
99
Ада
Остались в запасе
Динамо-Брест
Славия-Мозырь
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
4
Даниил Прудник
ЦЗ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Динамо-Брест - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо-Брест» против «Славии-Мозырь», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»

«Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Динамо-Брест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+