30.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Украина. Премьер-лига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-2-2-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
3-2-2-3
12
Паламарчук
2
23
Шершень
91
Мельничук
20
Волохатый
11
Пятов
97
Резепов
10
Козак
19
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
6
Пидгурский
17
Слюсар
17
Слюсар
6
Пидгурский
19
Карабин
91
Семотюк
91
Семотюк
19
Карабин
29
Дидык
11
Рунич
11
Рунич
29
Дидык
23
Шершень
4
Виливальд
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
10
10
91
Мельничук
27
Пушкарёв
33
Мысык
33
Мысык
27
Пушкарёв
19
59
59
19
97
Резепов
99
99
97
Резепов
Остались в запасе
Рух
Ингулец
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЛВ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Рух - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рух» против «Ингульца», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»