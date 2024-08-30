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  • «Рух» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

«Рух» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

30 августа 2024, 16:50
Рух
30.08.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
5 : 0
Завершен
Ингулец
14' Я. Карабин 47' И. Квасница 51' И. Краснопир 56' В. Холод 60' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
97
Денис Резепов
АП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
17
Денис Слюсар
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
87
Nazar Rusiak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
10
Valerii Sad
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
3-2-2-3
12
Паламарчук
2
23
Шершень
91
Мельничук
20
Волохатый
11
Пятов
97
Резепов
10
Козак
19
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
6
Пидгурский
17
Слюсар
17
Слюсар
6
Пидгурский
19
Карабин
91
Семотюк
91
Семотюк
19
Карабин
29
Дидык
11
Рунич
11
Рунич
29
Дидык
23
Шершень
4
Виливальд
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
10
10
91
Мельничук
27
Пушкарёв
33
Мысык
33
Мысык
27
Пушкарёв
19
59
59
19
97
Резепов
99
99
97
Резепов
Остались в запасе
Рух
Ингулец
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЛВ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Рух - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Рух» против «Ингульца», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Ингулец»

«Рух» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Рух
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