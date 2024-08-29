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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 19:50
Аль-Иттихад
29.08.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Таавун
70' К. Бензема 90+8' У. Ауа (П)
59' М. Барроу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
8
Флавио
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
14
Фахад Мохаммед Аль-Джумаия
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Таавун
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
13
Шанкити
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
19
Диаби
24
Аль-Обуд
9
Бензема
3-1-2-2-2
1
Маилсон
93
Аль-Салули
5
Жиротто
32
Аль-Муфарриж
18
Эль-Махдиуи
8
Флавио
76
Файр
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Педро
24
Аль-Обуд
42
Факихи
42
Факихи
24
Аль-Обуд
9
Бензема
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
9
Бензема
27
Аль-Сагур
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
27
Аль-Сагур
6
Аль-Нассер
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
6
Аль-Нассер
14
Аль-Джумаия
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
14
Аль-Джумаия
9
Педро
27
Мандаш
27
Мандаш
9
Педро
99
Барроу
9
Адам
9
Адам
99
Барроу
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Таавун
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
87
Yaseen Khalid
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
31
Мохаммед Аль-Дхулайфи
ВР
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
28
Turki Al Shaifan
ЦП
67
Mohammed Baker
ЦП
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Таавун
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
527
506
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Таавун», 2-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Иттихад
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