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  • «Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

28 августа 2024, 21:20
Реал Сосьедад
28.08.2024, среда, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
32' Б. Мендес
45+5' А. Вильялибре (П) 77' Т. Мартинес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
19
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
(К) ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
12
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Стоичков
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
16
Пачеко
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
10
Мендес
3-1-2-3-1
1
Сивера
5
Абкар
5
Пика
24
Диарра
23
Бенавидес
18
Гуриди
6
Гевара
12
Новоа
7
Висенте
21
Реббах
12
Вильялибре
16
Пачеко
6
Мартин
6
Мартин
16
Пачеко
19
Субельдия
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
19
Субельдия
17
Гомес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
17
Гомес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
23
Бекер
6
Садик
6
Садик
23
Бекер
24
Диарра
3
Санчес
3
Санчес
24
Диарра
7
Висенте
8
Бланко
8
Бланко
7
Висенте
23
Бенавидес
19
Стоичков
19
Стоичков
23
Бенавидес
21
Реббах
11
Мартинес
11
Мартинес
21
Реббах
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
350
304
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.54

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Алавес»

«Реал Сосьедад» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Реал Сосьедад
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