28.08.2024, среда, 22:30
Испания. Примера, 3 тур
Испания. Примера, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-3-1
1
Ремиро
16
Лопес
19
Субельдия
16
Пачеко
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
10
Мендес
3-1-2-3-1
1
Сивера
5
Абкар
5
Пика
24
Диарра
23
Бенавидес
18
Гуриди
6
Гевара
12
Новоа
7
Висенте
21
Реббах
12
Вильялибре
16
Пачеко
6
Мартин
6
Мартин
16
Пачеко
19
Субельдия
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
19
Субельдия
17
Гомес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
17
Гомес
10
Мендес
15
Марин
15
Марин
10
Мендес
23
Бекер
6
Садик
6
Садик
23
Бекер
24
Диарра
3
Санчес
3
Санчес
24
Диарра
7
Висенте
8
Бланко
8
Бланко
7
Висенте
23
Бенавидес
19
Стоичков
19
Стоичков
23
Бенавидес
21
Реббах
11
Мартинес
11
Мартинес
21
Реббах
12
Вильялибре
19
Кике
19
Кике
12
Вильялибре
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Алавес
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
32
Айтор Фрага
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Алавес
4
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
6
Нарушения
16
13
Офсайды
3
3
Количество передач
350
304
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
74
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.54
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Реал Сосьедад» против «Алавеса», 3-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Алавес»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»