25.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-3-3-1
1
Игнатович
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
96
Абикен
8
Тагыберген
22
Астанов
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
4-1-1-3-2
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
4
Уче
12
Думбуя
21
Севальос
18
Жан
77
Ромеро
80
Кенесов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
17
Умаров
11
Федин
11
Федин
17
Умаров
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
21
Севальос
10
Умаев
10
Умаев
21
Севальос
Остались в запасе
Ордабасы
Актобе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ордабасы - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Актобе», 18-й тур КПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Актобе»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»