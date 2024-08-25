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  • «Ордабасы» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Ордабасы» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 16:50
Ордабасы
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
72' Ш. Умаров
14' Х. Севальос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
21
Хосе Севальос
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-3-3-1
1
Игнатович
5
Суюмбаев
23
Эрланов
32
Пластун
96
Абикен
8
Тагыберген
22
Астанов
17
Умаров
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
4-1-1-3-2
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
15
Кики
5
Вэтэжелу
5
Струмия
4
Уче
12
Думбуя
21
Севальос
18
Жан
77
Ромеро
80
Кенесов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
17
Умаров
11
Федин
11
Федин
17
Умаров
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
21
Севальос
10
Умаев
10
Умаев
21
Севальос
Остались в запасе
Ордабасы
Актобе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Ордабасы - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Актобе», 18-й тур КПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Актобе»

«Ордабасы» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Ордабасы
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