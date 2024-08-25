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  • «Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Рух» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 14:20
Рух
25.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Заря
16' Я. Карабин 48' В. Рунич 60' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
10
Жуниньо
ЦЗ
55
Джордан
ЦЗ
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
21
Яков Башич
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
23
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
87
Nazar Rusiak
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
19
Карабин
27
Федор
11
Рунич
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
4-1-2-2-1
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
10
Жуниньо
21
Башич
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
22
Бенито
23
11
Квасница
5
Сыч
5
Сыч
11
Квасница
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
5
17
Вантух
17
Вантух
5
70
Кирюханцев
28
Будковский
28
Будковский
70
Кирюханцев
9
Антюх
9
Вокрри
9
Вокрри
9
Антюх
10
Жуниньо
22
Мичин
22
Мичин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Рух
Заря
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Рух - Заря
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Зари», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Заря»

«Рух» – «Заря» смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Заря Рух
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