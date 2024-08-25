25.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
3-1-2-3-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
6
Пидгурский
19
Карабин
27
Федор
11
Рунич
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
4-1-2-2-1
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
55
Джордан
5
10
Жуниньо
21
Башич
39
Герреро
8
Яцык
9
Антюх
22
Бенито
23
11
Квасница
5
Сыч
5
Сыч
11
Квасница
10
Притула
91
Семотюк
91
Семотюк
10
Притула
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
5
17
Вантух
17
Вантух
5
70
Кирюханцев
28
Будковский
28
Будковский
70
Кирюханцев
9
Антюх
9
Вокрри
9
Вокрри
9
Антюх
10
Жуниньо
22
Мичин
22
Мичин
10
Жуниньо
Остались в запасе
Рух
Заря
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
87
Nazar Rusiak
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
34
Danylo Slyva
ЦП
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
23
Алексей Гусев
ЦЗ
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Рух - Заря
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Зари», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Заря»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»