Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

«Полесье» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024

25 августа 2024, 11:50
Полесье
25.08.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Оболонь
19' А. Назаренко 39' А. Назаренко 49' А. Назаренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
37
Валерий Дубко
ЦЗ
2
Данил Карась
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
4
Тарас Мороз
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
13
Игорь Мединский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
14
Александр Чернов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
10
Олег Слободян
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
3-2-2-2-1
23
Волынец
55
Крушинский
44
Чоботенко
34
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
4
Мороз
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
13
Мединский
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
44
Витенчук
5
Осман
5
Осман
44
Витенчук
7
Близниченко
14
Чернов
14
Чернов
7
Близниченко
25
Груша
5
Приймак
5
Приймак
25
Груша
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Оболони», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье»«Оболонь»

Полесье-Оболонь смотреть онлайн 25 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Оболонь Полесье
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+