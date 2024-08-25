25.08.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Украина. Премьер-лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
3-2-2-2-1
23
Волынец
55
Крушинский
44
Чоботенко
34
29
Смоляков
3
Тэйлор
8
Бабенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
3-2-1-3-1
1
Федоривский
55
Суханов
2
Карась
37
Дубко
44
Витенчук
4
Мороз
17
Черненко
11
Грисьо
25
Груша
7
Близниченко
13
Мединский
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
44
Витенчук
5
Осман
5
Осман
44
Витенчук
7
Близниченко
14
Чернов
14
Чернов
7
Близниченко
25
Груша
5
Приймак
5
Приймак
25
Груша
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
Остались в запасе
Полесье
Оболонь
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
70
Jerry Yoka
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
31
Denys Marchenko
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
10
Олег Слободян
ЦП
77
Константин Бычек
ЛВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
90
Taras Liakh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Полесье - Оболонь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Оболони», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»