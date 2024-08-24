24.08.2024, суббота, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Иттихад
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Иттихада», 1-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Иттихад»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»