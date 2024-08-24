24.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Удинезе
Удинезе
3-3-1-1-2
40
Окойе
18
Перес
24
Бийол
17
Джаннетти
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
22
Пайеро
10
Товен
20
Бреннер
20
Лукка
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
29
Лаццари
6
Гендузи
15
Весино
16
Деле-Баширу
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
17
Джаннетти
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Джаннетти
20
Бреннер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
20
Бреннер
10
Товен
6
Саррага
6
Саррага
10
Товен
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
16
Казале
4
Патрик
4
Патрик
16
Казале
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
16
Деле-Баширу
22
Диа
22
Диа
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
262
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лацио», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»