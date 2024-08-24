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  • «Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:20
Удинезе
24.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Лацио
5' Л. Лукка 49' Ф. Товен
90+5' Г. Исаксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Флориан Товен
(К) ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Окойе
18
Перес
24
Бийол
17
Джаннетти
11
Камара
8
Карлстрем
25
Эхизибуе
22
Пайеро
10
Товен
20
Бреннер
20
Лукка
4-3-2-1
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
16
Казале
29
Лаццари
6
Гендузи
15
Весино
16
Деле-Баширу
14
Нослин
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
17
Джаннетти
27
Кабаселе
27
Кабаселе
17
Джаннетти
20
Бреннер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
20
Бреннер
10
Товен
6
Саррага
6
Саррага
10
Товен
22
Пайеро
4
Ловрич
4
Ловрич
22
Пайеро
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
16
Казале
4
Патрик
4
Патрик
16
Казале
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
14
Нослин
11
Исаксен
11
Исаксен
14
Нослин
16
Деле-Баширу
22
Диа
22
Диа
16
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
17
Чауна
17
Чауна
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Удинезе
Лацио
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
17
Iker Bravo
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Николо Ровелла
ОП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Удинезе - Лацио
3
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
15
10
Офсайды
2
2
Количество передач
262
468
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.8
1.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Удинезе» против «Лацио», 2-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Удинезе» – «Лацио»

«Удинезе» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Удинезе
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