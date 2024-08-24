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  • «Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Хетафе» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 21:20
Хетафе
24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Райо Вальекано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-3-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
15
Рико
21
Уче
20
Сола
6
Милья
10
Аленья
23
Перес
4-2-3-1
25
Карденас
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
23
Эмбарба
8
Трехо
11
Нтека
19
де Фрутос
23
Перес
8
Арамбарри
8
Арамбарри
23
Перес
10
Аленья
19
Федерико
19
Федерико
10
Аленья
23
Эмбарба
4
Диас
4
Диас
23
Эмбарба
6
Сисс
8
Лопес
8
Лопес
6
Сисс
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Гарсия
19
де Фрутос
8
Трехо
7
Палазон
7
Палазон
8
Трехо
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
Остались в запасе
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
1
2
Всего ударов по воротам
12
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
18
Офсайды
0
4
Количество передач
284
304
Точность передач %
60
65
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.46
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Райо Вальекано», 2-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Райо Вальекано»

«Хетафе» – «Райо Вальекано» смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Хетафе
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