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  • «Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:50
Кайсар
24.08.2024, суббота, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Жетысу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
4
Гия Чадунели
ЦЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Жетысу
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
9
Темур Чогадзе
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
3-5-1-1
88
Сикач
15
Пайович
56
Юденков
18
Прындета
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
77
Совпель
5
Кенесбек
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
5
Орынбасар
3
Чарльстон
3
Даиров
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
88
Болов
77
Совпель
30
Норбеков
30
Норбеков
77
Совпель
73
Жалмукан
99
99
73
Жалмукан
67
Калмырза
27
27
67
Калмырза
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Жетысу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Жетысу»

«Кайсар» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Жетысу Кайсар
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