Составы команд
Кайсар
Кайсар
3-5-1-1
88
Сикач
15
Пайович
56
Юденков
18
Прындета
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
77
Совпель
5
Кенесбек
73
Жалмукан
40
Жаксылыков
3-2-1-3-1
45
Сиукаев
4
Чадунели
5
Орынбасар
3
Чарльстон
3
Даиров
23
Балтабеков
67
Калмырза
7
Караман
7
Мужиков
8
Шрамченко
88
Болов
77
Совпель
30
Норбеков
30
Норбеков
77
Совпель
73
Жалмукан
99
99
73
Жалмукан
67
Калмырза
27
27
67
Калмырза
Остались в запасе
Кайсар
Жетысу
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
39
Санжар Ерниязов
ВР
12
Орест Костик
ВР
19
Константин Кучинский
ПЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Статистика матча Кайсар - Жетысу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Жетысу», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»