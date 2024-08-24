24.08.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
4-1-3-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
26
Варакса
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
3-2-3-2
16
Козакевич
87
33
Рахманов
23
Лях
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
23
Олехнович
22
Черняк
11
Барковский
26
Варакса
6
Назаренко
6
Назаренко
26
Варакса
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
22
Черняк
4
Оладойе
4
Оладойе
22
Черняк
15
Кисляк
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Кисляк
23
Олехнович
2
Тве
2
Тве
23
Олехнович
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
Красные карточки
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0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо-Брест», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»