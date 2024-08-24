Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо-Брест», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо-Брест»