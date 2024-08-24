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  • «Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 14:50
Минск
24.08.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Динамо-Брест
74' Е. Малашевич 90+3' Э. Жевнеров
3' Г. Барковский 55' М. Гордейчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
4
Адевале Оладойе
ОП
21
Денис Ковалевич
ЦП
21
Ilya Sedro
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
4-1-3-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
26
Варакса
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
3-2-3-2
16
Козакевич
87
33
Рахманов
23
Лях
15
Кисляк
7
Свирепа
62
Гордейчук
24
Вакулич
23
Олехнович
22
Черняк
11
Барковский
26
Варакса
6
Назаренко
6
Назаренко
26
Варакса
24
Вакулич
15
Касараб
15
Касараб
24
Вакулич
22
Черняк
4
Оладойе
4
Оладойе
22
Черняк
15
Кисляк
21
Ковалевич
21
Ковалевич
15
Кисляк
23
Олехнович
2
Тве
2
Тве
23
Олехнович
87
15
Орешкевич
15
Орешкевич
87
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Ilya Sedro
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
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0
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Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо-Брест», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо-Брест»

«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Динамо-Брест Минск
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