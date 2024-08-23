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  • «Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

«Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

23 августа 2024, 16:50
Слуцк
23.08.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
61' С. Пушняков 86' И. Тишуров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
Витебск
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Mark Krasnov
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
2-3-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
12
Харитонов
4
Скитов
23
Наумов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
20
Краснов
7
Лисовский
22
Скибский
10
Варданян
14
Червяков
37
Цепенков
9
Сычев
9
Сычев
37
Цепенков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
20
Краснов
55
Гирс
55
Гирс
20
Краснов
14
Червяков
9
Теверов
9
Теверов
14
Червяков
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Слуцк - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк»«Витебск»

«Слуцк» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Слуцк
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