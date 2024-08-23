23.08.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
2-3-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
28
Михнюк
27
Курлович
29
Дубинец
16
Семенов
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
12
Харитонов
4
Скитов
23
Наумов
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
20
Краснов
7
Лисовский
22
Скибский
10
Варданян
14
Червяков
37
Цепенков
9
Сычев
9
Сычев
37
Цепенков
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
20
Краснов
55
Гирс
55
Гирс
20
Краснов
14
Червяков
9
Теверов
9
Теверов
14
Червяков
Остались в запасе
Слуцк
Витебск
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
Остались в запасе
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Слуцк - Витебск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»