Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Витебска», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Витебск»