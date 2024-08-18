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«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 18:50
Реал Сосьедад
18.08.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Райо Вальекано
90+8' М. Субименди
67' Х. де Фрутос 84' С. Камельо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
20
Этьен Это'О
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
6
Элустондо
16
Пачеко
4
Гонсалес
16
Лопес
14
Траоре
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
10
Мендес
4-2-3-1
25
Карденас
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
19
де Фрутос
8
Турриэнтес
17
Гомес
17
Гомес
8
Турриэнтес
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Оярсабаль
24
Сучич
24
Сучич
10
Оярсабаль
4
Гонсалес
36
Субименди
36
Субименди
4
Гонсалес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
19
де Фрутос
29
Чаваррия
29
Чаваррия
19
де Фрутос
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
23
Эмбарба
6
Сисс
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
30
Мигель Анхель Морро
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
21
Офсайды
0
3
Количество передач
449
237
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Райо Вальекано», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
  • Также игру будет транслировать «Bettery».

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Реал Сосьедад
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