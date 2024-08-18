18.08.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-3-1
1
Ремиро
6
Элустондо
16
Пачеко
4
Гонсалес
16
Лопес
14
Траоре
8
Турриэнтес
10
Оярсабаль
14
Кубо
23
Бекер
10
Мендес
4-2-3-1
25
Карденас
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
23
Эмбарба
19
де Фрутос
8
Турриэнтес
17
Гомес
17
Гомес
8
Турриэнтес
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Оярсабаль
24
Сучич
24
Сучич
10
Оярсабаль
4
Гонсалес
36
Субименди
36
Субименди
4
Гонсалес
14
Кубо
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Кубо
19
де Фрутос
29
Чаваррия
29
Чаваррия
19
де Фрутос
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
8
Лопес
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Лопес
23
Эмбарба
6
Сисс
6
Сисс
23
Эмбарба
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
30
Мигель Анхель Морро
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Хон Мартин
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
30
Мигель Анхель Морро
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
20
Этьен Это'О
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
2
4
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
21
Офсайды
0
3
Количество передач
449
237
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
1.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Райо Вальекано», 1-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»