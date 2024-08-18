18.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
6
Касым
15
Кики
31
Танжариков
4
Уче
18
Жан
80
Кенесов
12
Думбуя
77
Ромеро
21
Севальос
4-3-1-2
88
Сикач
5
Кенесбек
18
Прындета
56
Юденков
17
Калмуратов
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
73
Жалмукан
45
Торекул
40
Жаксылыков
80
Кенесов
99
Гондола
99
Гондола
80
Кенесов
Норбеков
99
99
Норбеков
45
Торекул
30
Норбеков
30
Норбеков
45
Торекул
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кайсар»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»