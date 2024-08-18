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  • «Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 16:50
Актобе
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кайсар
22' А. Кенесов
60' Г. Миложко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
5
Горан Миложко
ОП
10
Думан Нарзилдаев
ОП
77
Василий Совпель
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
99
Junior Kameni
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
4-1-3-2
30
Шацкий
5
Вэтэжелу
6
Касым
15
Кики
31
Танжариков
4
Уче
18
Жан
80
Кенесов
12
Думбуя
77
Ромеро
21
Севальос
4-3-1-2
88
Сикач
5
Кенесбек
18
Прындета
56
Юденков
17
Калмуратов
5
Миложко
10
Нарзилдаев
77
Совпель
73
Жалмукан
45
Торекул
40
Жаксылыков
80
Кенесов
99
Гондола
99
Гондола
80
Кенесов
Норбеков
99
99
Норбеков
45
Торекул
30
Норбеков
30
Норбеков
45
Торекул
Остались в запасе
Актобе
Кайсар
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
29
Оркен Махан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Актобе - Кайсар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кайсара», 17-й тур казахстанской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе»«Кайсар»

«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Актобе
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