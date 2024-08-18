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  • «Сморгонь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Сморгонь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 16:04
Сморгонь
18.08.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Минск
56' А. Азиз Туре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
66
Ямусса Камара
ОП
30
Виталий Лихтин
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
2
Мохамед Бамба
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-2-2-2
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
3-2-1-2-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
6
Назаренко
26
Варакса
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
27
Тишко
72
Аскаров
72
Аскаров
27
Тишко
44
Луцевич
17
Копытич
17
Копытич
44
Луцевич
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Сморгонь - Минск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Минска», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Минск»

  • Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
  • Также игру будет транслировать «Fonbet».

Сморгонь-Минск смотртеь онлайн 18 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Минск Сморгонь
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