18.08.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-2-2-2
1
Новичков
25
Туре
44
Луцевич
50
Шалашников
27
Тишко
66
Камара
30
Лихтин
27
Гаевой
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
3-2-1-2-2
30
Гутор
44
Гурбан
7
Туманов
5
Жевнеров
6
Назаренко
26
Варакса
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
11
Симоненко
10
Забелин
27
Тишко
72
Аскаров
72
Аскаров
27
Тишко
44
Луцевич
17
Копытич
17
Копытич
44
Луцевич
27
Гаевой
11
Далидович
11
Далидович
27
Гаевой
Остались в запасе
Сморгонь
Минск
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
19
Райан-Эли Гиберо
ЛВ
19
Максим Азарко
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
29
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Сморгонь - Минск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Минска», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Минск»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»