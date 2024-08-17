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  • «Карпаты» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Карпаты» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 16:50
Карпаты
17.08.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
1' О. Очеретко
23' А. Пихаленок 58' В. Ванат 90+2' А. Ярмоленко (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-1-3
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
26
Костенко
12
Подлепенец
9
4-3-2-1
1
Бущан
18
Тымчик
32
Михавко
40
Биловар
2
Вивчаренко
21
Лонвейк
8
Пихаленок
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
19
Ванат
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
9
9
Устименко
9
Устименко
9
18
Тымчик
23
Малиш
23
Малиш
18
Тымчик
18
Андриевский
91
Михайленко
91
Михайленко
18
Андриевский
21
Лонвейк
10
Шапаренко
10
Шапаренко
21
Лонвейк
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
9
Волошин
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
Остались в запасе
Карпаты
Динамо К
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
14
Самба Диалло
ЛВ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Карпаты - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Динамо», 3-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Динамо»

Карпаты-Динамо Киев смотреть онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К Карпаты
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