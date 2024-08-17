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  • «Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 15:50
Ислочь
17.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
8
Рамин Алии
ЦП
22
Александр Макась
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
4-2-1-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
20
Веретило
5
Ковель
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
77
Кравченко
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Бутько
3-1-3-1-2
1
Макавчик
12
Иванов
25
Широбоков
2
Шемрук
9
Батищев
26
Тихоновский
58
21
Кенжебаев
13
Полоз
31
Соловей
90
Грудько
Медведев
8
Алии
8
Алии
Медведев
7
Ровдо
22
Макась
22
Макась
7
Ровдо
70
Бутько
15
Медведев
15
Медведев
70
Бутько
25
Широбоков
31
Залеский
31
Залеский
25
Широбоков
90
Грудько
10
Сазончик
10
Сазончик
90
Грудько
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Славия-Мозырь»

«Ислочь» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Ислочь
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