Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Славия-Мозырь»