Составы команд
Ислочь
Ислочь
4-2-1-2-1
28
Свирский
33
Ибрахим
20
Веретило
5
Ковель
99
Юдчиц
22
Булмага
11
Кобеев
77
Кравченко
6
Гоманов
7
Ровдо
70
Бутько
3-1-3-1-2
1
Макавчик
12
Иванов
25
Широбоков
2
Шемрук
9
Батищев
26
Тихоновский
58
21
Кенжебаев
13
Полоз
31
Соловей
90
Грудько
Медведев
8
Алии
8
Алии
Медведев
7
Ровдо
22
Макась
22
Макась
7
Ровдо
70
Бутько
15
Медведев
15
Медведев
70
Бутько
25
Широбоков
31
Залеский
31
Залеский
25
Широбоков
90
Грудько
10
Сазончик
10
Сазончик
90
Грудько
Остались в запасе
Ислочь
Славия-Мозырь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
Остались в запасе
25
Лама Бамба
ЦФ
1
Алексей Козлов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
49
Александр Джигеро
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Ислочь - Славия-Мозырь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Славии-Мозырь», 18-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»