17.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-3-2
1
Кудрик
29
Смоляков
34
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
9
Бристрич
95
Мустафаев
4-2-2-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
11
Пятов
20
Волохатый
10
Козак
11
Богунов
29
Белоцерковец
19
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
95
Мустафаев
9
9
95
Мустафаев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
19
32
Петько
32
Петько
19
20
Волохатый
10
10
20
Волохатый
29
Белоцерковец
97
Резепов
97
Резепов
29
Белоцерковец
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
Остались в запасе
Полесье
Ингулец
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Полесье - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Ингулец»», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 1530 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»