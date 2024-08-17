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  • «Полесье» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Полесье» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 14:20
Полесье
17.08.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
45+2' А. Назаренко
41' В. Виливальд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
11
Ярослав Богунов
ЛВ
11
Александр Пятов
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
19
Radion Lisnyak
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Luifer Hernández
ЦФ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-1-3-2
1
Кудрик
29
Смоляков
34
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
8
Бабенко
11
Гуцуляк
30
Леднев
7
Назаренко
9
Бристрич
95
Мустафаев
4-2-2-2
12
Паламарчук
4
4
Виливальд
23
Шершень
91
Мельничук
11
Пятов
20
Волохатый
10
Козак
11
Богунов
29
Белоцерковец
19
31
Майсурадзе
15
Михайличенко
15
Михайличенко
31
Майсурадзе
7
Назаренко
2
Макуана
2
Макуана
7
Назаренко
95
Мустафаев
9
9
95
Мустафаев
4
26
Сидоренко
26
Сидоренко
4
19
32
Петько
32
Петько
19
20
Волохатый
10
10
20
Волохатый
29
Белоцерковец
97
Резепов
97
Резепов
29
Белоцерковец
11
Богунов
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
11
Богунов
Остались в запасе
Полесье
Ингулец
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Borel Tomandzoto
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
11
Vladyslav Chaban
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Полесье - Ингулец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Ингулец»», 3-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 1530 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Ингулец»»

«Полесье» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Полесье
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