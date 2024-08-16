16.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
4-2-2-2
25
Вильяр
23
Ристич
15
Старфельт
23
Домингес
22
Манкильо
23
Альварес
8
Бельтран
19
Бамба
23
Родригес
10
Аспас
9
Дувикас
3-4-2-1
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
24
Диарра
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
6
Гевара
7
Висенте
15
Ромеро
19
Кике
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
15
Старфельт
19
Сведберг
19
Сведберг
15
Старфельт
19
Бамба
16
Жаилсон
16
Жаилсон
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
17
Конечны
11
Риоха
11
Риоха
17
Конечны
15
Ромеро
12
Новоа
12
Новоа
15
Ромеро
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
19
Кике
12
Вильялибре
12
Вильялибре
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Алавес
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Алавес
1
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
23
Офсайды
4
3
Количество передач
537
299
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.63
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Алавеса», 1-й тур испанской Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»