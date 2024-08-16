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  • «Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 19:50
Сельта
16.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
66' В. Сведберг 84' Я. Аспас
17' Кике
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
17
Томас Конечны
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
4-2-2-2
25
Вильяр
23
Ристич
15
Старфельт
23
Домингес
22
Манкильо
23
Альварес
8
Бельтран
19
Бамба
23
Родригес
10
Аспас
9
Дувикас
3-4-2-1
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
24
Диарра
8
Бланко
18
Гуриди
17
Конечны
6
Гевара
7
Висенте
15
Ромеро
19
Кике
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
15
Старфельт
19
Сведберг
19
Сведберг
15
Старфельт
19
Бамба
16
Жаилсон
16
Жаилсон
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
17
Конечны
11
Риоха
11
Риоха
17
Конечны
15
Ромеро
12
Новоа
12
Новоа
15
Ромеро
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
19
Кике
12
Вильялибре
12
Вильялибре
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Алавес
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
25
Марк Видаль
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
5
Уго Сотело
ЦП
7
Альфон Гонсалес
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
13
Адриан Родригес
ВР
3
Энеко Ортис
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
37
Julen Lartitegi
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Алавес
1
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
23
Офсайды
4
3
Количество передач
537
299
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.63

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Алавеса», 1-й тур испанской Примеры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Алавес»

«Сельта» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Сельта
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