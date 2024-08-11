11.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
77
Кушниренко
34
15
Михайличенко
29
Смоляков
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
13
Энрике
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
13
Энрике
10
Педриньо
9
Швед
9
Швед
10
Педриньо
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
77
Кушниренко
55
Крушинский
55
Крушинский
77
Кушниренко
6
Коста
7
Шастал
7
Шастал
6
Коста
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полесья», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»