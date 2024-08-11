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  • «Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 16:39
Шахтер
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
35' С. Чоботенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
8
Руслан Бабенко
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Полесье
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
30
Богдан Леднев
АП
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
10
Педриньо
11
Кевин
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
77
Кушниренко
34
15
Михайличенко
29
Смоляков
8
Бабенко
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
90
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
13
Энрике
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
13
Энрике
10
Педриньо
9
Швед
9
Швед
10
Педриньо
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
77
Кушниренко
55
Крушинский
55
Крушинский
77
Кушниренко
6
Коста
7
Шастал
7
Шастал
6
Коста
Остались в запасе
Шахтер
Полесье
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Невертон
ЛВ
Остались в запасе
33
Artem Pospelov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
2
Бени Макуана
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Шахтер - Полесье
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Полесья», 2-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Полесье»

«Шахтер» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Шахтер
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