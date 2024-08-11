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  • «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 14:20
Слуцк
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
6' К. Цепенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
28
Иван Михнюк
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Слуцк
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
14
Stanislav Ruban
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-1-3-1
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Премудров
80
Ксенофонтов
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
13
Залеский
25
Василевич
25
Василевич
13
Залеский
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Торпедо-БелАЗ», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Слуцк
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