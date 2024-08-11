11.08.2024, воскресенье, 15:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-2-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
12
Былинкин
77
Юрин
28
Михнюк
27
Курлович
16
Семенов
9
Сычев
9
Пушняков
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-1-3-1
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Премудров
80
Ксенофонтов
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
80
Ксенофонтов
17
Ковалев
17
Ковалев
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
14
14
15
Скавыш
13
Залеский
25
Василевич
25
Василевич
13
Залеский
Остались в запасе
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Слуцк - Торпедо-БелАЗ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Торпедо-БелАЗ», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Бедарусь 5».
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»