Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Торпедо-БелАЗ», 17-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Торпедо-БелАЗ»