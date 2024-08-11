Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Карпаты» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

«Карпаты» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2024

11 августа 2024, 14:20
Карпаты
11.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кривбасс
42' П. Полегенько 80' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Бандейра
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-4-2
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
21
Клименко
33
Шах
8
Чачуа
12
Подлепенец
9
3-2-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
14
Драмбаев
17
Кузик
11
Вакулко
9
Твердохлеб
10
Хомченовский
14
Лунев
7
Кожушко
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
12
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
10
Хомченовский
7
Соса
7
Соса
10
Хомченовский
25
Бандейра
97
По
97
По
25
Бандейра
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кривбасса», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Кривбасс»

Карпаты-Кривбасс смотреть онлайн 11 августа

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Карпаты
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+