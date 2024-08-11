11.08.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Украина. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-4-2
12
Кемкин
28
Полегенько
3
Адамюк
4
Бабогло
11
Мирошниченко
21
Альварес
21
Клименко
33
Шах
8
Чачуа
12
Подлепенец
9
3-2-1-2-2
30
Клищук
55
Стецков
25
Бандейра
3
Романчук
14
Драмбаев
17
Кузик
11
Вакулко
9
Твердохлеб
10
Хомченовский
14
Лунев
7
Кожушко
8
Чачуа
20
20
8
Чачуа
12
Подлепенец
27
Очеретко
27
Очеретко
12
Подлепенец
11
Вакулко
8
Бизимана
8
Бизимана
11
Вакулко
14
Лунев
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Лунев
10
Хомченовский
7
Соса
7
Соса
10
Хомченовский
25
Бандейра
97
По
97
По
25
Бандейра
Остались в запасе
Карпаты
Кривбасс
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Taras Sakiv
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
17
Орест Кузык
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
29
Nazar Sushchak
ЦФ
20
Вадим Сидун
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Иван Дибанго
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
8
Маттео Аморосо
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
80
Принс Квабена Аду
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Карпаты - Кривбасс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Кривбасса», 5-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 августа 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»