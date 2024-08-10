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  • БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

10 августа 2024, 13:50
БАТЭ
10.08.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нафтан
52' Т. Джикия (П)
90+4' Р. Папарига
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
4
Антон Суша
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
3-3-2-1-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
13
Алексиевич
55
Аффи
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
89
Джикия
3-1-1-2-3
13
Харитонович
79
Бадоев
88
Драбатович
6
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
99
10
Папарига
31
Лопаго
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
11
Пранович
23
23
11
Пранович
52
Кресс
9
9
52
Кресс
17
Сучков
4
Суша
4
Суша
17
Сучков
99
99
99
99
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтан», 17-й тур белорусской Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»

БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан БАТЭ
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