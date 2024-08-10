Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтан», 17-й тур белорусской Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»