10.08.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
3-3-2-1-1
35
Скопец
14
Пашевич
5
Мартынов
4
Хадаркевич
14
Жимо
13
Алексиевич
55
Аффи
33
Сотников
68
Жульпа
8
Ануфриев
89
Джикия
3-1-1-2-3
13
Харитонович
79
Бадоев
88
Драбатович
6
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
99
10
Папарига
31
Лопаго
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
11
Пранович
23
23
11
Пранович
52
Кресс
9
9
52
Кресс
17
Сучков
4
Суша
4
Суша
17
Сучков
99
99
99
99
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
8
Владислав Русенчик
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
88
Захар Гицелев
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
14
Егор Шедько
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтан», 17-й тур белорусской Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5»
- Также игра будет транслироваться на сайте и в приложении «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»