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  • «Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 17:20
Славия-Мозырь
09.08.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Витебск
14' Р. Теверов 90+2' Е. Краснов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
11
Николай Рябых
ПВ
Главный тренер
Иван Биончик
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
26
Сергей Тихоновский
ЦП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Витебск
70
Maksim Sapriko
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
3-3-3-1
1
Козлов
12
Иванов
25
Широбоков
28
Бугулов
10
Сазончик
6
Кузнецов
9
Батищев
17
Котляров
63
Сидоренко
11
Рябых
13
Полоз
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
10
Сазончик
26
Тихоновский
26
Тихоновский
10
Сазончик
9
Батищев
58
58
9
Батищев
7
Лисовский
2
Гулецкий
2
Гулецкий
7
Лисовский
55
Гирс
20
Краснов
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
70
Maksim Sapriko
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
70
Maksim Sapriko
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Витебск», 17-й тур Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Витебск»

«Славия-Мозырь» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Славия-Мозырь
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