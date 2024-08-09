09.08.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
3-3-3-1
1
Козлов
12
Иванов
25
Широбоков
28
Бугулов
10
Сазончик
6
Кузнецов
9
Батищев
17
Котляров
63
Сидоренко
11
Рябых
13
Полоз
4-1-2-1-2
12
Харитонов
4
Скитов
24
Маглуар
22
Егоров
8
Мосесов
30
Башилов
7
Лисовский
22
Скибский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
10
Сазончик
26
Тихоновский
26
Тихоновский
10
Сазончик
9
Батищев
58
58
9
Батищев
7
Лисовский
2
Гулецкий
2
Гулецкий
7
Лисовский
55
Гирс
20
Краснов
20
Краснов
55
Гирс
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
70
Maksim Sapriko
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
70
Maksim Sapriko
ВР
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
26
Вадим Ткаченко
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Александр Павлов
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Витебск», 17-й тур Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Витебск»
Источник: «Бомбардир»