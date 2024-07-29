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  • «Ротор» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2024

«Ротор» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2024

29 июля 2024, 19:45
Ротор
29.07.2024, понедельник, 20:30
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
90' Н. Раздорских
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
32
Игорь Соколов
ПП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
78
Евгений Мухин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
18
Ндука
11
Ткачев
24
Азявин
34
Дмитриев
9
Липовой
21
Шевченко
13
Тюрин
4
Никитин
4
Никитин
13
Тюрин
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
97
Таликин
97
Таликин
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
18
Ндука
24
Коротков
24
Коротков
18
Ндука
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
34
Дмитриев
22
Цараев
22
Цараев
34
Дмитриев
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Ротор - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Арсенала», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля 2024 в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Арсенал»

Ротор-Арсенал смотреть онлайн 29 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Арсенал Ротор
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