29.07.2024, понедельник, 20:30
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-1-2-2-1
13
Чагров
35
Прищепа
3
Швецов
5
Шумских
28
Семенов
57
Болотов
85
Пяткин
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
10
Морозов
3-1-2-3-1
36
Левашов
6
Печенкин
21
Бердников
28
Жилкин
13
Кайнов
18
Ндука
11
Ткачев
24
Азявин
34
Дмитриев
9
Липовой
21
Шевченко
13
Тюрин
4
Никитин
4
Никитин
13
Тюрин
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
32
Соколов
97
Таликин
97
Таликин
32
Соколов
10
Морозов
13
Агеев
13
Агеев
10
Морозов
18
Ндука
24
Коротков
24
Коротков
18
Ндука
11
Ткачев
7
Хабибов
7
Хабибов
11
Ткачев
21
Шевченко
21
Раздорских
21
Раздорских
21
Шевченко
34
Дмитриев
22
Цараев
22
Цараев
34
Дмитриев
Остались в запасе
Ротор
Арсенал
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
16
Батыр Умиров
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
17
Глеб Шильников
ЦЗ
78
Евгений Мухин
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
76
Артем Суханов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Ротор - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «Арсенала», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 июля 2024 в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «Арсенал»
- Прямую трасляцию матча можно посмотреть на «Матч! ТВ»
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Источник: «Бомбардир»