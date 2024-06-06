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    • Узбекистан – Туркменистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2024

    Узбекистан – Туркменистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2024

    Узбекистан
    06.06.2024, четверг, 17:30
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 5 тур
    3 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Туркменистан
    17' Х. Аликулов
    29' О. Урунов
    70' Ш. Насруллаев
    25' S. Tirkishov
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Узбекистан
    1
    Уткир Юсупов
    ВР
    13
    Шерзод Насруллаев
    ЛЗ
    5
    Рустам Ашурматов
    ЦЗ
    23
    Хусниддин Аликулов
    ЦЗ
    15
    Умар Эшмуродов
    ЦЗ
    13
    Зафармурод Абдирахматов
    ПЗ
    7
    Отабек Шукуров
    ЦП
    9
    Одилджон Хамробеков
    ЦП
    11
    Остон Урунов
    АП
    10
    Жалолиддин Машарипов
    ЛВ
    19
    Азизбек Тургунбоев
    ЛВ
    14
    Эльдор Шомуродов
    ЦФ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    Туркменистан
    1
    Ahallyyev Rustem
    ВР
    15
    Abdy Basimov
    ЦЗ
    2
    Guychmyrat Annaguliyev
    ЦЗ
    12
    Hakmuhammet Bäsimow
    ЦЗ
    13
    Velmyrat Ballakov
    ЦП
    8
    Mirza Beknazarov
    ЦП
    6
    Alibek Abdurakhmanov
    ЦП
    14
    Shanazar Tirkishov
    ЦФ
    17
    Altymyrat Annadurdiyev
    ЦФ
    11
    Didar Durdyev
    ЦФ
    Главный тренер
    Мерген Оразов
    Узбекистан
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Мухаммадкодир Хамралиев
    ЦЗ
    2
    Абдукодир Хусанов
    ЦЗ
    18
    Абдулла Абдуллаев
    ЦЗ
    8
    Джамшид Искандеров
    АП
    6
    Диер Холматов
    ЛВ
    20
    Хожимат Эркинов
    ЛВ
    22
    Аббосбек Файзуллаев
    ПВ
    Туркменистан
    16
    Batyr Babayev
    ВР
    4
    Mekan Saparov
    ЦЗ
    5
    Ata Geldiyew
    ЦЗ
    22
    Meylis Durdyyev
    ЦП
    21
    Teymur Çaryýev
    ЦП
    18
    Yazgylych Gurbanov
    ЦП
    10
    Elman Tagayev
    ЦП
    20
    Selim Nurmuradov
    ЦФ
    7
    Arslanmyrat Amanov
    ЦФ
    3-2-2-3-1
    1
    Юсупов
    5
    Ашурматов
    23
    Аликулов
    15
    Эшмуродов
    13
    Насруллаев
    13
    Абдирахматов
    7
    Шукуров
    9
    Хамробеков
    19
    Тургунбоев
    11
    Урунов
    10
    Машарипов
    14
    Шомуродов
    3-3-3
    1
    15
    2
    12
    13
    8
    6
    11
    17
    14
    15
    Эшмуродов
    2
    Хусанов
    2
    Хусанов
    15
    Эшмуродов
    7
    Шукуров
    18
    Абдуллаев
    18
    Абдуллаев
    7
    Шукуров
    10
    Машарипов
    8
    Искандеров
    8
    Искандеров
    10
    Машарипов
    11
    Урунов
    20
    Эркинов
    20
    Эркинов
    11
    Урунов
    19
    Тургунбоев
    22
    Файзуллаев
    22
    Файзуллаев
    19
    Тургунбоев
    15
    22
    22
    15
    17
    7
    7
    17
    Остались в запасе
    Узбекистан
    Туркменистан
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Мухаммадкодир Хамралиев
    ЦЗ
    6
    Диер Холматов
    ЛВ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    16
    Batyr Babayev
    ВР
    4
    Mekan Saparov
    ЦЗ
    5
    Ata Geldiyew
    ЦЗ
    21
    Teymur Çaryýev
    ЦП
    18
    Yazgylych Gurbanov
    ЦП
    10
    Elman Tagayev
    ЦП
    20
    Selim Nurmuradov
    ЦФ
    Главный тренер
    Мерген Оразов
    Остались в запасе
    12
    Абдулвохид Нематов
    ВР
    16
    Ботирали Эргашев
    ВР
    3
    Мухаммадкодир Хамралиев
    ЦЗ
    6
    Диер Холматов
    ЛВ
    Остались в запасе
    16
    Batyr Babayev
    ВР
    4
    Mekan Saparov
    ЦЗ
    5
    Ata Geldiyew
    ЦЗ
    21
    Teymur Çaryýev
    ЦП
    18
    Yazgylych Gurbanov
    ЦП
    10
    Elman Tagayev
    ЦП
    20
    Selim Nurmuradov
    ЦФ
    Главный тренер
    Сречко Катанец
    Главный тренер
    Мерген Оразов
    Статистика матча Узбекистан - Туркменистан
    2
    1
    Желтые карточки
    2
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча сборной Узбекистана против Туркменистана, отборочный матч к ЧМ, 5-й тур на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня 2024, в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Туркменистан

    Узбекистан – Туркменистан смотреть онлайн 6 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.06.2024 13:14
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