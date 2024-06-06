Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча сборной Узбекистана против Туркменистана, отборочный матч к ЧМ, 5-й тур на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня 2024, в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Туркменистан

Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».

Игру будет транслировать «PARI».