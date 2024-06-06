Узбекистан
06.06.2024, четверг, 17:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 5 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа E, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Туркменистан
17' Х. Аликулов
29' О. Урунов
70' Ш. Насруллаев
25' S. Tirkishov
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
13
Зафармурод Абдирахматов
ПЗ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
11
Остон Урунов
АП
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
15
Abdy Basimov
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
13
Velmyrat Ballakov
ЦП
8
Mirza Beknazarov
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
11
Didar Durdyev
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
6
Диер Холматов
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
Туркменистан
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
22
Meylis Durdyyev
ЦП
21
Teymur Çaryýev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
3-2-2-3-1
1
Юсупов
5
Ашурматов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
13
Насруллаев
13
Абдирахматов
7
Шукуров
9
Хамробеков
19
Тургунбоев
11
Урунов
10
Машарипов
14
Шомуродов
3-3-3
1
15
2
12
13
8
6
11
17
14
15
Эшмуродов
2
Хусанов
2
Хусанов
15
Эшмуродов
7
Шукуров
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
7
Шукуров
10
Машарипов
8
Искандеров
8
Искандеров
10
Машарипов
11
Урунов
20
Эркинов
20
Эркинов
11
Урунов
19
Тургунбоев
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
19
Тургунбоев
15
22
22
15
17
7
7
17
Остались в запасе
Узбекистан
Туркменистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Диер Холматов
ЛВ
Главный тренер
Сречко Катанец
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Остались в запасе
12
Абдулвохид Нематов
ВР
16
Ботирали Эргашев
ВР
3
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
6
Диер Холматов
ЛВ
Остались в запасе
16
Batyr Babayev
ВР
4
Mekan Saparov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
21
Teymur Çaryýev
ЦП
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
10
Elman Tagayev
ЦП
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Мерген Оразов
Статистика матча Узбекистан - Туркменистан
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча сборной Узбекистана против Туркменистана, отборочный матч к ЧМ, 5-й тур на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Узбекистан – Туркменистан
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «PARI».