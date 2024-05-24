Витебск
24.05.2024, пятница, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
- : -
Не начался
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П1
2.4
Х
3.35
П2
2.8
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Нафтан
Статистика матча Витебск - Нафтан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Нафтана», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet».