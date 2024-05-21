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Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Немана», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая 2024, в 18:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Неман»