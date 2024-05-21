Слуцк
21.05.2024, вторник, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
- : -
Не начался
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П1
6.7
Х
3.8
П2
1.5
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Неман
Статистика матча Слуцк - Неман
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Немана», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая 2024, в 18:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».