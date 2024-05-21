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    • «Ислочь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2024

    «Ислочь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2024

    Ислочь
    21.05.2024, вторник, 16:45
    Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.65
    Х
    3.5
    П2
    5.2
    Реклама, 18+
    Минск
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ислочь
    28
    Александр Свирский
    ВР
    5
    Максим Ковель
    ЦЗ
    17
    Кирилл Родионов
    ЦЗ
    20
    Олег Веретило
    ЦЗ
    19
    Константин Кучинский
    ПЗ
    11
    Мирас Кобеев
    ОП
    25
    Даниил Галята
    ЦП
    18
    Кирилл Гоманов
    АП
    21
    Владислав Журавлев
    ЛВ
    13
    Александр Шестюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Комаровский
    Минск
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    18
    Александр Михаленко
    ПЗ
    2
    Валентин Дихтиевский
    ПЗ
    15
    Глеб Гурбан
    ПЗ
    23
    Артур Назаренко
    ОП
    6
    Даниил Душевский
    ОП
    17
    Родион Печура
    АП
    11
    Фёдор Лебедев
    АП
    77
    Евгений Малашевич
    ПВ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Ислочь
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    4
    Илья Калачев
    ЦЗ
    99
    Евгений Юдчиц
    ПЗ
    6
    Дмитрий Сибилев
    ОП
    29
    Иван Ховалко
    ОП
    22
    Вичу Булмага
    ОП
    10
    Валерий Сенько
    ЦП
    88
    Владимир Масловский
    ЦП
    70
    Александр Бутько
    ЦФ
    Минск
    37
    Матвей Сухаренко
    ВР
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    9
    Егор Лапун
    ОП
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    4-1-1-2-1
    28
    Свирский
    5
    Ковель
    17
    Родионов
    20
    Веретило
    19
    Кучинский
    11
    Кобеев
    25
    Галята
    21
    Журавлев
    18
    Гоманов
    13
    Шестюк
    4-2-3
    92
    Шпаковский
    15
    Гурбан
    18
    Михаленко
    44
    Кривцов
    2
    Дихтиевский
    23
    Назаренко
    6
    Душевский
    77
    Малашевич
    11
    Лебедев
    17
    Печура
    Остались в запасе
    Ислочь
    Минск
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    4
    Илья Калачев
    ЦЗ
    99
    Евгений Юдчиц
    ПЗ
    6
    Дмитрий Сибилев
    ОП
    29
    Иван Ховалко
    ОП
    22
    Вичу Булмага
    ОП
    10
    Валерий Сенько
    ЦП
    88
    Владимир Масловский
    ЦП
    70
    Александр Бутько
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Комаровский
    37
    Матвей Сухаренко
    ВР
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    9
    Егор Лапун
    ОП
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Остались в запасе
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    4
    Илья Калачев
    ЦЗ
    99
    Евгений Юдчиц
    ПЗ
    6
    Дмитрий Сибилев
    ОП
    29
    Иван Ховалко
    ОП
    22
    Вичу Булмага
    ОП
    10
    Валерий Сенько
    ЦП
    88
    Владимир Масловский
    ЦП
    70
    Александр Бутько
    ЦФ
    Остались в запасе
    37
    Матвей Сухаренко
    ВР
    55
    Алексей Туманов
    ЦЗ
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    9
    Егор Лапун
    ОП
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    22
    Артур Кузьмич
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Комаровский
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Статистика матча Ислочь - Минск
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Минска», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая 2024, в 16:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Минск»

    «Ислочь» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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