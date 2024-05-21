Ислочь
21.05.2024, вторник, 16:45
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
- : -
Не начался
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П1
1.65
Х
3.5
П2
5.2
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Минск
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
92
Денис Шпаковский
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
15
Глеб Гурбан
ПЗ
23
Артур Назаренко
ОП
6
Даниил Душевский
ОП
17
Родион Печура
АП
11
Фёдор Лебедев
АП
77
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
88
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
4-1-1-2-1
28
Свирский
5
Ковель
17
Родионов
20
Веретило
19
Кучинский
11
Кобеев
25
Галята
21
Журавлев
18
Гоманов
13
Шестюк
4-2-3
92
Шпаковский
15
Гурбан
18
Михаленко
44
Кривцов
2
Дихтиевский
23
Назаренко
6
Душевский
77
Малашевич
11
Лебедев
17
Печура
Остались в запасе
Ислочь
Минск
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
88
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
37
Матвей Сухаренко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
88
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
55
Алексей Туманов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
71
Максим Шевченко
АП
22
Артур Кузьмич
АП
13
Валентин Бондаренко
ЛВ
35
Тимофей Симаненка
ЦФ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Ислочь - Минск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Минска», 10-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 мая 2024, в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Olimpbet».