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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Хетафе»