Алавес
18.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
Испания. Примера, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
2.13
Х
3.2
П2
3.95
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Хетафе
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Алавес
31
Хесус Овоно
ВР
3
Рубен Дуарте
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
11
Луис Риоха
ЦП
7
Алекс Сола
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
10
Янис Хаджи
ЦП
32
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
4
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
18
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
9
Оскар Родригес
ЛП
20
Неманья Максимович
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
24
Илаш Мориба
ЦП
11
Карлес Аленья
ПП
12
Мэйсон Гринвуд
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
4-5-1
31
Овоно
3
Дуарте
16
Марин
5
Абкар
2
Горосабель
11
Риоха
7
Сола
8
Бланко
10
Хаджи
6
Гевара
32
Омородион
4-5-1
13
Сорья
18
Кармона
4
Альварес
15
Альдрете
16
Рико
11
Аленья
20
Максимович
5
Милья
24
Мориба
9
Родригес
12
Гринвуд
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Хетафе», 37-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Фонбет».