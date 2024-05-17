Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Динамо-Брест», 9-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 18:55 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест»