Слуцк
17.05.2024, пятница, 18:55
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
0 : 2
Матч завершен
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Динамо-Брест
66' А. Оладойе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
5
Иван Михнюк
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Сергей Пушняков
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
19
Владислав Лях
ЛЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
24
Егор Корцов
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
29
Ярослав Орешкевич
ПВ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
1-2-1-3-3
44
Садовский
12
Былинкин
6
Сачковский
5
Михнюк
9
Сычев
18
Омельянчук
7
Пушняков
78
Ковалевич
19
Омиртаев
11
Мельников
23
Яроцкий
4-2-1-2-1
16
Козакевич
69
Дзиов
33
Рахманов
5
Касараб
19
Лях
4
Оладойе
15
Кисляк
23
Олехнович
24
Корцов
42
Бурак
63
Барковский
4
Оладойе
9
Храленков
9
Храленков
4
Оладойе
Колпачук
29
Орешкевич
29
Орешкевич
Колпачук
Остались в запасе
Слуцк
Динамо-Брест
30
Илья Брановец
ВР
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
Главный тренер
Александр Гуринович
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ВР
1
Даниил Перов
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Слуцк - Динамо-Брест
3
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Динамо-Брест», 9-й тур Высшей Лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 18:55 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».