Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Славии-Мозырь», 9-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Славия-Мозырь»