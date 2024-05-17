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    • БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    БАТЭ
    17.05.2024, пятница, 20:30
    Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Славия-Мозырь
    15' А. Залеский (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    БАТЭ
    35
    Арсений Скопец
    ВР
    14
    Шериф Жимо
    ЛЗ
    55
    Янн Эммануэль Аффи
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынов
    ЦЗ
    15
    Павел Пашевич
    ЦЗ
    68
    Данила Жулпа
    ЦП
    24
    Владислав Русенчик
    ЦП
    33
    Виктор Сотников
    ЦП
    10
    Олег Никифоренко
    ЛВ
    11
    Андрей Панюков
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Славия-Мозырь
    34
    Артем Сороко
    ВР
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    БАТЭ
    30
    Boris Pankratov
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    3
    Руслан Хадаркевич
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    9
    Александр Ануфриев
    АП
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    21
    Вадим Киселев
    ЛВ
    27
    Роман Пилецкий
    ЛВ
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    49
    Александр Джигеро
    ЛВ
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    4-3-1-1
    35
    Скопец
    14
    Жимо
    4
    Мартынов
    15
    Пашевич
    55
    Аффи
    68
    Жулпа
    24
    Русенчик
    33
    Сотников
    10
    Никифоренко
    11
    Панюков
    4-1-1-2-2
    34
    Сороко
    27
    Чикида
    31
    Залеский
    12
    Иванов
    15
    Шемрук
    14
    Сазончик
    6
    Дрош
    13
    Полоз
    88
    Кириленко
    8
    Ложкин
    7
    Грибовский
    11
    Панюков
    9
    Ануфриев
    9
    Ануфриев
    11
    Панюков
    15
    Шемрук
    17
    Котляров
    17
    Котляров
    15
    Шемрук
    7
    Грибовский
    49
    Джигеро
    49
    Джигеро
    7
    Грибовский
    Остались в запасе
    БАТЭ
    Славия-Мозырь
    30
    Boris Pankratov
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    3
    Руслан Хадаркевич
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    21
    Вадим Киселев
    ЛВ
    27
    Роман Пилецкий
    ЛВ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Остались в запасе
    30
    Boris Pankratov
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    3
    Руслан Хадаркевич
    ЦЗ
    13
    Илья Алексиевич
    ОП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    80
    Николай Мирский
    ЛВ
    21
    Вадим Киселев
    ЛВ
    27
    Роман Пилецкий
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    59
    Николай Рябых
    ПВ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Статистика матча БАТЭ - Славия-Мозырь
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Славии-Мозырь», 9-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Славия-Мозырь»

    БАТЭ – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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