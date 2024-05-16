Халидж
16.05.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
- : -
Не начался
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П1
2.9
Х
3.65
П2
2.15
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Аль-Иттихад
Статистика матча Халидж - Аль-Иттихад
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 32-й тур саудовской Премьер-лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».