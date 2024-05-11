Оболонь
11.05.2024, суббота, 15:30
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
3.6
Х
3.1
П2
2.2
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Рух
Статистика матча Оболонь - Рух
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Руха», 28-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Рух»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».