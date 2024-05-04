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    • «Нафтан» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Нафтан» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Нафтан
    04.05.2024, суббота, 14:30
    Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    0 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Гомель
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    79
    Хетаг Бадоев
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    20
    Владимир Марухин
    ЛВ
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Гомель
    44
    Станислав Клещук
    ВР
    72
    Илья Ращеня
    ЦЗ
    16
    Игорь Заяц
    ЦЗ
    91
    Павел Назаренко
    ПЗ
    17
    Владислав Яцкевич
    ПЗ
    54
    Фуркан Акын
    ЦП
    7
    Тимур Пухов
    АП
    77
    Абинур Нурымбет
    АП
    2
    Андрей Рылач
    ПВ
    8
    Евгений Барсуков
    ПВ
    11
    Роди Жуниор Эффаге
    ЦФ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Нафтан
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    44
    Анатолий Санников
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    6
    Georgios Ermidis
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Гомель
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    3
    Сергей Матвейчик
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    20
    Денис Козловский
    ПВ
    9
    Илья Грищенко
    ЦФ
    21
    Алексей Антилевский
    ЦФ
    4-1-3-2
    13
    Харитонович
    21
    Сидор
    79
    Бадоев
    88
    Драбатович
    4
    Кучинский
    7
    Колядко
    9
    Некрасов
    92
    Щадин
    11
    Пранович
    10
    Папарига
    20
    Марухин
    4-1-3-2
    44
    Клещук
    17
    Яцкевич
    72
    Ращеня
    16
    Заяц
    91
    Назаренко
    54
    Акын
    8
    Барсуков
    77
    Нурымбет
    7
    Пухов
    11
    Эффаге
    2
    Рылач
    21
    Сидор
    44
    Санников
    44
    Санников
    21
    Сидор
    9
    Некрасов
    52
    Кресс
    52
    Кресс
    9
    Некрасов
    91
    Назаренко
    3
    Матвейчик
    3
    Матвейчик
    91
    Назаренко
    7
    Пухов
    9
    Грищенко
    9
    Грищенко
    7
    Пухов
    8
    Барсуков
    21
    Антилевский
    21
    Антилевский
    8
    Барсуков
    Остались в запасе
    Нафтан
    Гомель
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    6
    Georgios Ermidis
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    20
    Денис Козловский
    ПВ
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Остались в запасе
    71
    Александр Наумович
    ВР
    77
    Артемий Литвинов
    ЛЗ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    6
    Georgios Ermidis
    ЦФ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Александр Нечаев
    ВР
    23
    Максим Дроздов
    ЦЗ
    30
    Егор Мычелкин
    ЦП
    14
    Роман Давискиба
    ЛВ
    20
    Денис Козловский
    ПВ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Главный тренер
    Андрей Горовцов
    Статистика матча Нафтан - Гомель
    1
    Желтые карточки
    0
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Гомеля», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 14:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан»«Гомель»

    «Нафтан» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    04.05.2024 11:48
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