Фенербахче
27.04.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 34 тур
Турция. Суперлига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
4.9
П2
6.5
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Бешикташ
Статистика матча Фенербахче - Бешикташ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Бешикташа», 34-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Pari».