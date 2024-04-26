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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Нафтана», 6-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Нафтан»