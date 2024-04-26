Динамо-Брест
26.04.2024, пятница, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
- : -
Не начался
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П1
1.35
Х
5.1
П2
7
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Нафтан
Статистика матча Динамо-Брест - Нафтан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Нафтана», 6-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Игру будет транслировать «Pari».