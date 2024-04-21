Слуцк
21.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
3.05
Х
3.25
П2
2.25
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Ислочь
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
6
Михаил Сачковский
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
25
Даниил Галята
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
5
Иван Михнюк
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
9
Александр Макась
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
88
V. Maslovskiy
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
3-2-2-1-1
30
Брановец
77
Юрин
12
Былинкин
10
Альшаник
6
Сачковский
27
Курлович
8
Русак
9
Сычев
7
Пушняков
11
Мельников
3-4-1-1
28
Свирский
20
Веретило
4
Калачев
5
Ковель
19
Кучинский
29
Ховалко
22
Булмага
17
Родионов
25
Галята
13
Шестюк
Остались в запасе
Слуцк
Ислочь
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
5
Иван Михнюк
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
9
Александр Макась
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
88
V. Maslovskiy
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
5
Иван Михнюк
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
14
Андрей Соловьев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
11
Мирас Кобеев
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
18
Кирилл Гоманов
АП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
9
Александр Макась
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
88
V. Maslovskiy
ЦФ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Слуцк - Ислочь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Ислочи», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».