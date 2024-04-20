Славия-Мозырь
20.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
2.5
Х
3.15
П2
2.75
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Динамо-Брест
Статистика матча Славия-Мозырь - Динамо-Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Динамо-Брест», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».