Динамо-Брест
14.04.2024, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
1.6
Х
3.9
П2
5.1
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Минск
Статистика матча Динамо-Брест - Минск
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест» против «Минска», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Минск»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».