Нафтан
14.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сморгонь
63' В. Марухин
90+4' В. Шубович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
4
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
89
Ямусса Камара
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
25
Лукуман Алиу
ЦП
10
Кирилл Леонович
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
14
Егор Шедько
ЦФ
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
6
Павел Селезнев
ОП
77
Максим Яблонский
ПП
7
Альберт Копытич
ПВ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
19
Артур Сагитов
ЦФ
4-1-3-2
13
Харитонович
4
Кучинский
5
Лебедев
88
Драбатович
79
Бадоев
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
31
Джиоев
10
Папарига
3-2-2-1-1
12
Охремчук
24
Джон
4
Шалашников
44
Луцевич
30
Лихтин
89
Камара
27
Гаевой
25
Алиу
10
Леонович
23
Горбач
10
Папарига
52
Кресс
52
Кресс
10
Папарига
17
Сучков
14
Шедько
14
Шедько
17
Сучков
27
Гаевой
6
Селезнев
6
Селезнев
27
Гаевой
23
Горбач
77
Яблонский
77
Яблонский
23
Горбач
10
Леонович
7
Копытич
7
Копытич
10
Леонович
Остались в запасе
Нафтан
Сморгонь
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
19
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
20
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
19
Артур Сагитов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Нафтан - Сморгонь
2
1
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Сморгонь», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».