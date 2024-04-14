Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Сморгонь», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Сморгонь»