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    • «Рух» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    «Рух» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024

    Рух
    13.04.2024, суббота, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 24 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.25
    Х
    3.05
    П2
    2.4
    Реклама, 18+
    Кривбасс
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Рух
    92
    Богдан Слюбик
    ЦЗ
    4
    Виталий Холод
    ЦЗ
    29
    Роман Дидык
    ЦЗ
    93
    Виталий Роман
    ПЗ
    77
    Алексей Сыч
    ОП
    71
    Oleg Fedor
    ЦП
    19
    Yevhenii Pastukh
    ЦП
    30
    Таллес
    АП
    22
    Ange-Freddy Plumain
    ЦФ
    91
    Denys Teslyuk
    ЦФ
    Главный тренер
    Виталий Пономарев
    Кривбасс
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    55
    Иван Дибанго
    ЛЗ
    5
    Тимур Стецков
    ЛЗ
    21
    Денис Кузик
    ЛЗ
    13
    Даниил Бескоровайный
    ЦЗ
    25
    Rafael Fonseca
    ЦЗ
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    22
    Юрий Вакулко
    ЦП
    20
    Артур Микитишин
    ЛВ
    78
    Олег Кожушко
    ЦФ
    9
    Даниэль Соса
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Рух
    1
    Юрий-Владимир Герета
    ВР
    73
    Ростислав Лях
    ЛЗ
    44
    Yurii Matviiv
    ЦЗ
    75
    Андрей Китела
    ПЗ
    10
    Остап Притула
    АП
    99
    Василь Рунич
    ЛВ
    9
    Илья Квасница
    ПВ
    60
    Ruslan Nepeypiev
    ЦФ
    Кривбасс
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    92
    Слюбик
    4
    Холод
    29
    Дидык
    93
    Роман
    77
    Сыч
    71
    19
    30
    Таллес
    91
    22
    3-2-2-1-2
    30
    Маханьков
    5
    Стецков
    13
    Бескоровайный
    25
    55
    Дибанго
    21
    Кузик
    23
    22
    Вакулко
    20
    Микитишин
    9
    Соса
    78
    Кожушко
    Остались в запасе
    Рух
    Кривбасс
    1
    Юрий-Владимир Герета
    ВР
    73
    Ростислав Лях
    ЛЗ
    44
    Yurii Matviiv
    ЦЗ
    75
    Андрей Китела
    ПЗ
    10
    Остап Притула
    АП
    99
    Василь Рунич
    ЛВ
    9
    Илья Квасница
    ПВ
    60
    Ruslan Nepeypiev
    ЦФ
    Главный тренер
    Виталий Пономарев
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Остались в запасе
    1
    Юрий-Владимир Герета
    ВР
    73
    Ростислав Лях
    ЛЗ
    44
    Yurii Matviiv
    ЦЗ
    75
    Андрей Китела
    ПЗ
    10
    Остап Притула
    АП
    99
    Василь Рунич
    ЛВ
    9
    Илья Квасница
    ПВ
    60
    Ruslan Nepeypiev
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Богдан Хома
    ВР
    39
    Натанаэль Сайнтини
    ЦЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    47
    Егор Твердохлеб
    АП
    11
    Никита Татарков
    ЛВ
    99
    Виктор Близниченко
    ЛВ
    10
    Дмитрий Хомченовский
    ЛВ
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    97
    J. Poe
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    Главный тренер
    Виталий Пономарев
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Статистика матча Рух - Кривбасс
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кривбасса», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух»«Кривбасс»

    Рух-Кривбасс смотреть онлайн 13 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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