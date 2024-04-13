Рух
13.04.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Украина. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
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П1
3.25
Х
3.05
П2
2.4
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Кривбасс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
4
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
77
Алексей Сыч
ОП
71
Oleg Fedor
ЦП
19
Yevhenii Pastukh
ЦП
30
Таллес
АП
22
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
91
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
5
Тимур Стецков
ЛЗ
21
Денис Кузик
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
25
Rafael Fonseca
ЦЗ
23
Hrvoje Ilić
ЦП
22
Юрий Вакулко
ЦП
20
Артур Микитишин
ЛВ
78
Олег Кожушко
ЦФ
9
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Yurii Matviiv
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
10
Остап Притула
АП
99
Василь Рунич
ЛВ
9
Илья Квасница
ПВ
60
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
47
Егор Твердохлеб
АП
11
Никита Татарков
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
94
Максим Задерака
ПВ
97
J. Poe
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
4-1-2-1-2
92
Слюбик
4
Холод
29
Дидык
93
Роман
77
Сыч
71
19
30
Таллес
91
22
3-2-2-1-2
30
Маханьков
5
Стецков
13
Бескоровайный
25
55
Дибанго
21
Кузик
23
22
Вакулко
20
Микитишин
9
Соса
78
Кожушко
Остались в запасе
Рух
Кривбасс
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Yurii Matviiv
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
10
Остап Притула
АП
99
Василь Рунич
ЛВ
9
Илья Квасница
ПВ
60
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
47
Егор Твердохлеб
АП
11
Никита Татарков
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
94
Максим Задерака
ПВ
97
J. Poe
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Yurii Matviiv
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
10
Остап Притула
АП
99
Василь Рунич
ЛВ
9
Илья Квасница
ПВ
60
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
47
Егор Твердохлеб
АП
11
Никита Татарков
ЛВ
99
Виктор Близниченко
ЛВ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Андрей Понедельник
ПВ
94
Максим Задерака
ПВ
97
J. Poe
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Рух - Кривбасс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Кривбасса», 24-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
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