Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Слуцка», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Слуцк»