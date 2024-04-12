Витебск
12.04.2024, пятница, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Слуцк
77' Р. Теверов
90+2' Я. Скибский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
27
Вадим Курлович
ОП
6
Михаил Сачковский
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
7
Сергей Пушняков
АП
11
Никита Мельников
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
14
Захар Червяков
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Никита Вехтев
ЦФ
Слуцк
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
4-1-3-2
12
Харитонов
8
Мосесов
3
Жумаев
23
Наумов
4
Скитов
30
Башилов
18
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
3-2-2-1-2
30
Брановец
10
Альшаник
12
Былинкин
77
Юрин
27
Курлович
6
Сачковский
8
Русак
9
Сычев
7
Пушняков
19
Омиртаев
11
Мельников
10
Варданян
14
Червяков
14
Червяков
10
Варданян
9
Теверов
15
Аникеев
15
Аникеев
9
Теверов
9
Сычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
9
Сычев
Остались в запасе
Витебск
Слуцк
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Гуринович
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
25
Вадим Ткаченко
ОП
13
Максим Дробыш
АП
19
Никита Вехтев
ЦФ
Остались в запасе
44
Денис Садовский
ВР
2
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
5
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
31
Арсений Ачаповский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Александр Гуринович
Статистика матча Витебск - Слуцк
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Слуцка», 4-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля 2024, в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Слуцк»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».