Аль-Иттихад
11.04.2024, четверг, 20:30
Суперкубок Саудовской Аравии
Суперкубок Саудовской Аравии
1 : 4
Матч завершен
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Аль-Хиляль
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Хиляль
1
3
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляль», финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».