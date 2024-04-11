Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Хиляль», финальный матч Суперкубка Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля 2024, в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль»