Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Ислочь», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Ислочь»