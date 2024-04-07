Славия-Мозырь
07.04.2024, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Ислочь
10' П. Чикида (П)
62' К. Кириленко
90+1' А. Макась
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
80
Кирилл Гоманов
АП
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
7
Даниил Галята
ЦП
10
Валерий Сенько
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
82
Всеволод Нихаев
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
4-2-2-2
1
Козлов
12
Иванов
27
Чикида
93
Бугулов
31
Залеский
21
Кенжебаев
5
Тихоновский
88
Кириленко
13
Полоз
7
Грибовский
8
Ложкин
3-4-1-2
28
Свирский
5
Ковель
4
Калачев
20
Веретило
19
Кучинский
11
Кобеев
22
Булмага
99
Юдчиц
80
Гоманов
9
Макась
13
Шестюк
8
Ложкин
2
Чиж
2
Чиж
8
Ложкин
88
Кириленко
6
Дрош
6
Дрош
88
Кириленко
21
Кенжебаев
17
Котляров
17
Котляров
21
Кенжебаев
19
Кучинский
21
Журавлев
21
Журавлев
19
Кучинский
22
Булмага
82
Нихаев
82
Нихаев
22
Булмага
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Ислочь
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
Главный тренер
Иван Биончик
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
7
Даниил Галята
ЦП
10
Валерий Сенько
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Остались в запасе
34
Артем Сороко
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
14
Сергей Сазончик
ОП
11
Юлий Кузнецов
ОП
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
7
Даниил Галята
ЦП
10
Валерий Сенько
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Сергей Боровский
Статистика матча Славия-Мозырь - Ислочь
1
2
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Ислочь», 3-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 апреля 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Ислочь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV»
- Игру будет транслировать «Pari».