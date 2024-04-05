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    • «Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    «Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    Минск
    05.04.2024, пятница, 19:00
    Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сморгонь
    41' Е. Малашевич
    61' К. Забелин (П)
    32' Д. Джон
    45' К. Леонович
    63' К. Леонович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Минск
    19
    Максим Азарко
    ВР
    4
    Владислав Грекович
    ЦЗ
    2
    Валентин Дихтиевский
    ПЗ
    18
    Александр Михаленко
    ПЗ
    80
    Дмитрий Денисенко
    ОП
    23
    Артур Назаренко
    ОП
    11
    Фёдор Лебедев
    АП
    87
    Родион Печура
    АП
    8
    Арсений Мигдаленок
    ЛВ
    77
    Евгений Малашевич
    ПВ
    7
    Кирилл Забелин
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Сморгонь
    12
    Павел Охремчук
    ВР
    14
    Владислав Шубович
    ЦЗ
    24
    Джонатан Джон
    ЦЗ
    44
    Терентий Луцевич
    ЦЗ
    4
    Алексей Шалашников
    ЦЗ
    78
    Артур Тишко
    ПЗ
    89
    Ямусса Камара
    ОП
    30
    Виталий Лихтин
    ОП
    25
    Лукуман Алиу
    ЦП
    10
    Кирилл Леонович
    ПВ
    23
    Павел Горбач
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Минск
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    71
    Максим Шевченко
    АП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    10
    Семен Пенчук
    ЦФ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Сморгонь
    1
    Иван Новичков
    ВР
    20
    Илья Коваль
    ЦЗ
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    6
    Павел Селезнев
    ОП
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    7
    Альберт Копытич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    19
    Артур Сагитов
    ЦФ
    3-2-3-2
    19
    Азарко
    2
    Дихтиевский
    4
    Грекович
    18
    Михаленко
    80
    Денисенко
    23
    Назаренко
    8
    Мигдаленок
    87
    Печура
    77
    Малашевич
    7
    Забелин
    11
    Лебедев
    3-4-1-1-1
    12
    Охремчук
    24
    Джон
    44
    Луцевич
    4
    Шалашников
    78
    Тишко
    89
    Камара
    30
    Лихтин
    14
    Шубович
    25
    Алиу
    10
    Леонович
    23
    Горбач
    87
    Печура
    71
    Шевченко
    71
    Шевченко
    87
    Печура
    11
    Лебедев
    10
    Пенчук
    10
    Пенчук
    11
    Лебедев
    78
    Тишко
    6
    Селезнев
    6
    Селезнев
    78
    Тишко
    23
    Горбач
    7
    Копытич
    7
    Копытич
    23
    Горбач
    44
    Луцевич
    19
    Сагитов
    19
    Сагитов
    44
    Луцевич
    Остались в запасе
    Минск
    Сморгонь
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    1
    Иван Новичков
    ВР
    20
    Илья Коваль
    ЦЗ
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Остались в запасе
    92
    Денис Шпаковский
    ВР
    5
    Артём Сакович
    ЦЗ
    44
    Глеб Кривцов
    ЦЗ
    20
    Евгений Киндрук
    ОП
    13
    Валентин Бондаренко
    ЛВ
    35
    Тимофей Симаненка
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Иван Новичков
    ВР
    20
    Илья Коваль
    ЦЗ
    72
    Микаэль Аскаров
    ЦЗ
    27
    Максим Гаевой
    ЦП
    71
    Артем Станкевич
    ПВ
    11
    Владислав Далидович
    ЦФ
    Главный тренер
    Артем Челядинский
    Главный тренер
    Игорь Слесарчук
    Статистика матча Минск - Сморгонь
    1
    1
    1
    Красные карточки
    1
    0
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» «Сморгонь», 3-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Сморгонь»

    «Минск» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    05.04.2024 10:46
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